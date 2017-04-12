被指兼領政府補助 陳宜民：任立委後再也沒申請

週刊報導民進黨立委吳焜裕、國民黨立委陳宜民以及時代力量立委徐永明任立委卻兼主持科技部補助的研究計畫，有違反利益衝突迴避的嫌疑。陳宜民今天澄清，該研究計畫是三年期延續型的研究計畫最後一期，是擔任立委以前就申請的，他在擔任立委後再也沒申請新的研究計畫。

陳宜民解釋，該研究計畫主題為「肝癌抑癌基因GNMT功能之定性與調控機轉之研究(3/3)」，執行機關為高雄醫學大學醫學系微生物暨免疫學科，是與高醫同仁共同研究的三年期延續型的研究計畫最後一期，主要在研究肝癌治療新療法部分。

陳宜民指出，去年他開始擔任立法委員以後，曾經行文科技部詢問是否可以申請?有無利益衝突與迴避相關問題?科技部當時回覆「可以繼續將延續型研究計畫的基礎醫療研究工作完成」，而在去年6月以後，雖有編列預算，但陳並未領取一萬元的計畫主持費，更沒有所謂「兼職」問題。

而該計畫約400萬元均用於研究內容，陳宜民自從去年擔任立法委員後，並沒有申請新的計畫，也沒有簽屬任何新的合約，一切依照科技部要求處理。

(中時)