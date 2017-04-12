石蚵小麥文化季 體驗擎蚵當蚵民

我要評比

金門縣水產試驗所配合106年石蚵小麥文化季，21日辦理「北山蚵田擎蚵體驗活動」，近距離觀察石蚵養殖區生態，體會擎蚵的辛苦與樂趣，即日起受理報名到20日。中央社記者黃慧敏攝 106年4月12日

金門縣水產試驗所配合106年石蚵小麥文化季，21日辦理「北山蚵田擎蚵體驗活動」，近距離觀察石蚵養殖區生態，體會擎蚵的辛苦與樂趣，即日起受理報名到20日。中央社記者黃慧敏攝 106年4月12日

金門縣水產試驗所配合106年石蚵小麥文化季，21日辦理「北山蚵田擎蚵體驗活動」，近距離觀察石蚵養殖區生態，體會擎蚵的辛苦與樂趣，即日起受理報名到20日。中央社記者黃慧敏攝 106年4月12日

金門縣水產試驗所配合106年石蚵小麥文化季，21日辦理「北山蚵田擎蚵體驗活動」，近距離觀察石蚵養殖區生態，體會擎蚵的辛苦與樂趣，即日起受理報名到20日。

金門縣106年石蚵小麥文化季21、22日將在古寧頭林厝和平園區登場；擎蚵活動安排民眾到古寧頭北山村，由當地採蚵民眾導覽解說，實地帶領遊客下海體驗採蚵。活動採預約報名，請電洽水試所報名登記，活動名額以30名為限，參加者年齡必須滿10歲，額滿為止，免費參加。

水試所表示，活動當天在北山海堤上方北山安檢所前停車場集合，當天最低潮時間下午1時43分，請參加民眾在中午12時30分完成報到，配合潮汐時間集合完畢後出發。

漁民將帶領民眾下海採石蚵，活動進行90分鐘左右，預計下午2時上岸整裝賦歸。民眾所採得的石蚵是導覽的蚵田主人所有，遊客需徵得蚵田主人同意，以贈送或價購方式帶回家。1060412

(中央社)