神秘鐵櫃進龍門港 蘭嶼人阻止上岸
台東縣蘭嶼龍門港今天有50個鐵櫃欲上岸，蘭嶼人懷疑是核廢料，阻止上岸。台電表示，鐵櫃是要裝核廢桶的安全容器，不是核廢料。
今天上午蘭嶼民眾發現台電的貨輪運送大型木箱進入龍門港，於是互相走告，驚動鄉長夏曼‧迦拉牧和鄉民代表會，數10位鄉民趕往港口關切。
有鄉民質疑是要將核廢料運到蘭嶼，情緒激動，阻止木箱下船，並且要求木箱打開。台電人員將木箱打開，裡面裝的是3層的空鐵櫃。
現場抗議的鄉民表示，雖然不是運送核廢料到蘭嶼，但台電並沒有行文告知鄉公所，因此必須等鄉公所收到正式公文，才能進港。
台電人員表示，這些鐵櫃是「提升營運安全計畫」，要裝整檢後的核廢桶，1個鐵櫃可裝12個核廢桶，加強核廢桶的安全性，這些作業都有事先和蘭嶼居民溝通過，不解，鄉民為何今天會到港口阻止卸貨。
台電人員表示，運送作業都有行文給海巡等相關單位，才會將貨櫃送到蘭嶼，既然蘭嶼鄉民有意見，會先將空櫃送回台東。
台電表示，這項容器安全提升計畫，預計做2740個安全容器，將來將核廢桶運離蘭嶼時，也可增加安全性。1060412
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。