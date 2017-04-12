神秘鐵櫃進龍門港 蘭嶼人阻止上岸

我要評比

台東縣蘭嶼龍門港12日有50個鐵櫃欲上岸，蘭嶼人懷疑是核廢料，阻止上岸。台電表示，鐵櫃是要裝核廢桶的安全容器，不是核廢料。（蘭嶼鄉公所提供）中央社記者盧太城台東傳真 106年4月12日

台東縣蘭嶼龍門港12日有50個鐵櫃欲上岸，蘭嶼人懷疑是核廢料，阻止上岸。台電表示，鐵櫃是要裝核廢桶的安全容器，不是核廢料。（蘭嶼青年行動聯盟提供）中央社記者盧太城台東傳真 106年4月12日

台東縣蘭嶼龍門港12日有50個鐵櫃欲上岸，蘭嶼人懷疑是核廢料，阻止上岸。台電表示，鐵櫃是要裝核廢桶的安全容器，不是核廢料。（蘭嶼鄉公所提供）中央社記者盧太城台東傳真 106年4月12日

台東縣蘭嶼龍門港今天有50個鐵櫃欲上岸，蘭嶼人懷疑是核廢料，阻止上岸。台電表示，鐵櫃是要裝核廢桶的安全容器，不是核廢料。

今天上午蘭嶼民眾發現台電的貨輪運送大型木箱進入龍門港，於是互相走告，驚動鄉長夏曼‧迦拉牧和鄉民代表會，數10位鄉民趕往港口關切。

有鄉民質疑是要將核廢料運到蘭嶼，情緒激動，阻止木箱下船，並且要求木箱打開。台電人員將木箱打開，裡面裝的是3層的空鐵櫃。

現場抗議的鄉民表示，雖然不是運送核廢料到蘭嶼，但台電並沒有行文告知鄉公所，因此必須等鄉公所收到正式公文，才能進港。

台電人員表示，這些鐵櫃是「提升營運安全計畫」，要裝整檢後的核廢桶，1個鐵櫃可裝12個核廢桶，加強核廢桶的安全性，這些作業都有事先和蘭嶼居民溝通過，不解，鄉民為何今天會到港口阻止卸貨。

台電人員表示，運送作業都有行文給海巡等相關單位，才會將貨櫃送到蘭嶼，既然蘭嶼鄉民有意見，會先將空櫃送回台東。

台電表示，這項容器安全提升計畫，預計做2740個安全容器，將來將核廢桶運離蘭嶼時，也可增加安全性。1060412

(中央社)