重慶農用車翻落山崖 7死5傷
中國大陸重慶市開州區金峰鎮大義村10日下午3時左右發生一起交通事故，一輛農用車翻落山崖，造成7人死亡，5人受傷。
大陸央視網報導，這起事故發生在開州區金峰鎮大義村大堡坎路段。事發後，當地警消人員迅速趕到現場救援，但由於山高路陡，救援工作難度較大。
報導表示，經過3個多小時的救援，警消人員當天下午6時左右將傷者全部救起，並送往醫院救治。這起事故造成2人當場死亡，5人送醫後搶救無效死亡，其餘5人在醫院接受治療。
報導引述開州區人民醫院院長何如鋼表示，5名傷者經過急救，目前傷勢穩定。
報導指出，依據大陸「道路交通安全法」和「農業機械安全監督管理條例」等法規規定，農用車貨運機動車載客屬於違法行為。事故的善後處置和調查工作正在進行。1060412
(中央社)
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