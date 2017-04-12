解決民眾搭機需求 連江縣府貼心包位

馬祖旅遊流量去年創下30萬人次新高，因機型小班次少，旺季4、5月起一位難求，為保障當地住民便利，連江縣政府採取縣民包位機制，先由地方政府固定每天買8個位子，這也是縣市特殊現象。

馬祖住民搭機平日以公務出差居多，以及轉診者；再者是寒暑假，7、8月放假期間，家長會帶子女到台灣探親、出遊，以及參加親友婚喪喜慶；大部分平時到台次數不多，一個年輕家庭夫婦加2個子女，往返1趟要花1萬多元。

縣府包機位每天8個位子，若是沒有住民搭乘，則由縣府吸收，在地民眾訂位統一向連江縣交通旅遊局窗口辦理，設籍民眾在班機起飛前4日受理訂位，非設籍旅客也能透過同樣方式向交旅局申請候補登記；如果縣民保留機位尚有空位，非設籍旅客也能排進搭機名單。1060412

(中央社)