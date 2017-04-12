《失戀33天》大魔咒 主演都外遇！

白百何與文章在《失戀33天》中演出，卻都蒙上偷吃醜聞。（圖／劇照）

大陸第一狗仔卓偉昨就預告要大爆料一位跟了12年的女星八卦，由於他暗喻的圖示第一時間讓不少人都誤以為是馬伊琍，沒想到今公布後，出軌的女星是白百何，不過這也讓不少網友起雞皮疙瘩，因為《失戀33天》男主角文章先前出軌後，現在連白百何也偷吃被拍，魔咒再起！

文章先前偷吃女星姚笛，當時兩人都在《失戀33天》演出，文章還是男主角，姚笛雖在片頭短暫露臉，但尷尬的是，文章的正牌老婆馬伊琍也有參與《失戀33天》的戲份。

而後白百何也曾被爆與老公陳羽凡婚變，但陳出面否認，但巧的是，陳羽凡就在片中和馬伊琍飾演一對和平分手的情侶。文章那次外遇，讓《失》片5位明星都中標，沒想到如今白百何被爆在泰國和小鮮肉上演泳池鴛鴦戲水的八卦。

(中時電子報)