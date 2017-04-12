沒錢繳車貸 行竊他人車內財物

林嫌在停車場內尋者車門未上鎖的自小客車客車行竊。（王揚傑翻攝）

39歲林姓男子買新車卻沒錢繳貸款，日前至新北市立殯儀館停車場行竊，開啟車門未上鎖的自小客車，竊得彭姓男子車內8000元，彭男剛好到停車場取車，遠遠看見林嫌犯行，大喊「小偷」，林嫌匆忙逃回停在路邊的車上，彭男追出，但已來不及攔下竊賊車輛。

彭男清點損失後，向新北市警海山分局報案，警方調閱監視器，查明林嫌身分，日前已傳喚到案。

林嫌坦承行竊，供稱因無前繳交車貸，臨時起意到停車場試試運氣。偵訊後，警方依竊盜罪嫌將林嫌函送偵辦。

(中時)