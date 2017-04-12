伊能靜倦人生戲劇化 首曝嫁秦昊主因
伊能靜去年二度當媽，生下與小10歲老公秦昊愛的結晶「小米粒」，近日伊能靜帶女兒、老公上實境節目《媽媽是超人》，卻遭批評兩人互動尷尬，還有人稱「還是哈林適合你」，伊能靜則淡定回：「你的感覺，與我無關」，近日伊能靜接受陸媒專訪，首談選擇嫁秦昊主因。
據《廣州日報》報導，伊能靜日前在節目中對秦昊表示想再生一個，卻得到老公沉默回應，引發討論，昨(11日)伊能靜再提此事，直言仍不放棄再生，她解釋：「我覺得一個孩子能給家庭帶來翻天覆地的變化，以及歡聲笑語。對我先生來講，他也會變得更成熟。」
而對於有網友批秦昊太冷漠，與浪漫夢幻性格的伊能靜互動冷，伊能靜則說他們只是普通家庭，不像活在瓊瑤劇總是甜言蜜語，雖看起來很平淡，「但這正是我選擇跟秦先生在一起的原因。戲劇化的人生讓我很疲倦了，現在我能自己掌控的時候，我希望選擇的是一個簡單的家庭生活。」
(中時電子報)
關鍵字：伊能靜
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