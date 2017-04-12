樂施會：美50大企業藏1.6兆美元在海外
根據今天公布的1份研究，包含蘋果、微軟與沃爾瑪（Wal-Mart）等全美50大公司，共將約1.6兆美元資金放在海外避稅天堂，減少他們在美國的稅金負擔。
旨在對抗貧窮的組織「樂施會」（Oxfam）美國分部表示，2015年這筆金額總數比前1年增加2000億美元。
這份報告引用的是那些公司自身的數據資料。
樂施會趕在國際貨幣基金（IMF）與世界銀行（World Bank）下週在華盛頓開會之前公布這份報告，報告指出，儘管並不違法，這些公司「利用在避稅天堂高達1751家子公司構成的秘密網絡，將他們的獲利藏在美國境外。」
樂施會資深顧問席佛曼（Robbie Silverman）說：「避稅已經成了全球標準商業實務之一，規避繳納企業稅已讓美國政府每年損失約1350億美元賦稅收入。」
報告指出，蘋果排在第1名，離岸資金超過2000億美元，其次是輝瑞藥廠（Pfizer）實驗室1936億美元，第3名是微軟的IT事業，約1240億美元。（譯者：中央社許湘欣）1060412
(中央社)
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