神秘木箱要運進蘭嶼，居民怒封港

貨船停泊龍門港，引發鄉民恐慌。（蘭嶼青年行動聯盟提供）

貨船停泊龍門港，吊下許多大型木箱引起地方民眾恐慌。（蘭嶼青年行動聯盟提供）

木箱打開一角可以看出是鐵櫃，但卻不知道內容物為何。（蘭嶼青年行動聯盟提供）

地方民眾封鎖港口，拒絕讓貨物上岸。（蘭嶼青年行動聯盟提供）

為了運輸核廢料而興建的蘭嶼龍門港，12日上午再度有貨船停靠，貨船上還載運著許多大型木箱，地方民眾聞訊立即趕到龍門港，並封鎖港口，擔心台電是想讓核廢料矇混上岸，船運公司表示木箱是委託載運的檢整鐵櫃，並非核廢料，不過鄉民仍強調不能上岸，最後貨船只能原船離港。

地方民眾表示，龍門港已經許久沒有船舶停靠，今天上午突然有船要進港，也造成鄉民的恐慌並奔相走告，憤怒的鄉民擔心是核廢料要上岸，立即號召民眾封港。

蘭嶼鄉代表會主席張錦商表示，台電有東西要運上岸，應該要發公文並公告週知，地方民眾未接獲訊息，對於貨船要運上岸的東西當然有疑慮，雖然業者有打開木箱，但也僅能目視裡面是鐵櫃，但鐵櫃裡有沒有裝東西卻無法看見。

張錦商說，船運業者表示鐵櫃是用來檢整核廢料桶使用，將12個核廢桶裝在一起以利檢整作業，但民眾有疑慮仍拒絕讓貨物上岸，船運公司只能將原本吊上岸的木箱再吊回船上。

(中時)