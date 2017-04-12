澎湖「童心童玩DIY」活動 手製連結家幸福

我要評比

澎湖縣馬公湖西家庭福利服務中心為落實「以兒少為重、家庭為核心、社區為基礎」之宗旨，提供馬公市及湖西鄉兒少家庭各項福利諮詢、活動參與服務，建構離島地區兒童少年福利服務輸送網絡，落實福利社區化、近便性及普及性的發展目標，提供家庭各項支持性、補充性及預防性之服務。

澎湖縣政府社會處表示，106年「社區是我家」行動式外展服務將分別於澎南圖書館、湖西鄉中正圖書館、時裡社區、烏崁社區、龍門社區、湖西社區辦理一系列親子活動6場次。

首場次將於4/22(六)上午9點30分在「澎南圖書館」辦理「手製工坊-童心童玩DIY」，計名額35名，歡迎家有5歲以上兒少家庭及社區民眾踴躍報名參加（以活動地點之兒少家庭優先參加）。

這次活動為提供社區在地性參與之近便性，歡迎居住於鎖港的兒少家庭參加，報名日期自4月7日(五)上午9點起至4月19日(三)止。

最新活動消息，請搜尋「澎湖縣馬公湖西家庭福利服務中心」facebook粉絲專頁、洽詢專線927-4167、服務地址：馬公市貿商街60號（兒少館）歡迎有興趣的民眾踴躍參與。本活動係運用公益彩券回饋金及縣府公彩盈餘補助辦理。

(中時)