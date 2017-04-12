水保局副局長：未來是全民農業競爭力年代

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雲林科技大學今天全校三年級週會，邀請農委會水保局副局長林長立以「農村再生及大專生洄游農村」為題演講，林長立指出，未來是一個全民農業競爭力的年代。

林長立表示，該局這幾年來透過農村再生帶動產業活化發展，農村社區產業逐漸穩固成長。

他認為，未來是全民農業競爭力的年代，農村產業不僅需要政府及農企業的支持，也需要更多跨世代的年輕力量與創意，使傳統農民與年輕族群合作，農村產業得以創新與永續經營。

林長立分享大專生洄游計畫的經驗，年輕學生的熱情、毅力、創造力提供農村經營不同風貌，包括換工平台解決臺灣農業人力不足的問題。

他鼓勵雲科大學生參與「大專生洄游農村」計畫，透過扎實的農事體驗及田間任務，參與農村公共事務，提供新思維解決農村及農業問題。

(中時)