邀習近平來世大運？ 柯文哲：沒那麼偉大
台北市長柯文哲12日在市議會施政報告詢答時指出，目前「預定」今年6月25至27日舉行，但會不會到北京送邀請函，並邀請大陸領導人習近平來台？柯文哲說，「還沒有那麼厲害」，他表示有邀請北京派選手來參加，也有考慮到北京送邀請函，「但沒有那麼偉大」。
柯文哲答覆市議員秦慧珠質詢時說，很誠懇邀請他們派隊參加，過去邀請函也曾送到北京過。秦慧珠在市議會市長施政報告詢答時，問到台北市長柯文哲上海雙城論壇舉辦時間，她說之前柯文哲很明確回答，但目前柯只願在公開場合以「預定」表述；柯文哲說，還有部分論壇、召集人等細節未定，尚待談定。
至於會否邀習近平來台出席世大運？柯文哲說，「還沒有那麼厲害」，「沒那麼偉大」，「很誠懇邀請他們派隊參加」。
祕書長蘇麗瓊表示，原則上尊重大陸大體聯的安排，因為未正式發函邀請，以往未特別邀國家級人物，會尊重主辦單位意見，各國目前是採報名，但選手名單仍未定，會持續溝通。
(中時)
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