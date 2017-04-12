印尼龐克穆斯林 外型顛覆 內心虔信

印第安勇士髮型、皮夾克和緊身牛仔褲，這是印尼新一代「龐克穆斯林」。雖然造型前衛，但他們仍和傳統穆斯林一樣，吟唱伊斯蘭價值和全球穆斯林面對的社會議題。

印尼是全球穆斯林人口最多的國家，近2.6億人口中有逾85%是穆斯林。印尼新聞網站kumparan引述外電報導，印尼近來興起一股「龐克穆斯林」（Punk Muslim）運動。

印尼大城萬隆市（Bandung）昨天齊聚數百名來自雅加達、泗水和萬隆當地的年輕穆斯林，他們不是聚集在清真寺內禮拜禱告，而是參與戶外演唱會，在樂團成員們引領下大聲唱出對真主的禮讚。

這些歌曲的內容不是談論男歡女愛或批判社會，而是頌揚伊斯蘭的價值、呼籲解放巴勒斯坦，以及呈現其他全球穆斯林社群所面對的社會議題。

活動發起人阿瑪德（Ahmad Zaki）認為，「龐克」（punk）類型常常被聯想成有「品行不端」的傾向，但他想要改變這種刻板印象，想要藉此讓自己變得更好、更正面。

「龐克穆斯林」運動的許多參與者曾是街頭藝人，他們說，自從參加「龐克穆斯林」運動以來，他們改變相當大，現在他們受到鼓勵去創造自己的樂團和歌曲。

參與「龐克穆斯林」運動、過去酗酒成性的的雷扎（Reza Purnama）說，和他一樣曾酗酒的其他人，現在已經慢慢在戒酒，他們創作的歌詞也變得更正面向上。他希望外界不要因為「龐克」的形象看輕他們。

值得一提的是，這群年輕人不只是聚在一起唱唱跳跳，每回演唱會結束後，他們都會低頭禱告，並聆聽講經布道，活動發起人希望藉此把他們的粉絲重新引導至更虔誠的路上。1060412

(中央社)