議員何志偉突發奇想 想邀瑪丹娜來世大運
2017世大運舉辦在即，民進黨籍台北市議員何志偉「突發奇想」，想邀全球巨星瑪丹娜來台體驗中醫「拔罐」，在議會要球市長柯文哲簽署邀請函，讓柯笑說「真的會來嗎？」。
柯文哲今天赴台北市議會備詢，何志偉質詢指出，2017世界大學運動會舉辦在即，各個局處均如火如荼籌備賽事及其他行政工作，而柯文哲上週在巡視台北田徑場時不慎跌倒，若發生在運動員身上，可能導致賽季報銷，事情可大可小。
何志偉表示，感謝台北市衛生局及聯合醫院，不僅有西醫進駐，還獨步全球讓導入中醫的「穴位指壓」、「理筋手法」、「繃帶包紮」及「拔罐」等療程，讓運動員能享有多元的醫療服務。
他也在簡報上展示一張全球巨星「瑪丹娜」在社群軟體Instgram上拔罐的背影照，並突發奇想拿出有台北市議會、中醫師公會的邀請函，想讓柯文哲簽署。而柯也一臉狐疑的回應「瑪丹娜真的會來嗎？」，但還是簽下邀請函，希望讓中醫獨步全球、行銷世大運。1060412
(中央社)
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