遭轟不參加行政院會 朱立倫：靠團隊
行政院政務委員張景森在臉書上嗆新北市長朱立倫，都沒有進到行政院會。朱立倫今天表示，是靠團隊的努力，由下而上，包括各局處、副市長、市長分別努力推動所有的建設。
朱立倫今天在視察橋梁工程與水資源工程後，接受媒體訪問提到，行政院政務委員張景森，在臉書懷疑朱立倫「是用念力在推動建設」，台中市長林佳龍今天參加前瞻計畫公聽會，也說他沒有見到朱立倫進到行政院會。
朱立倫說，整個新北市政府推動公共建設，是以全體市民的需要、國家的前瞻計畫為考量，希望中央到地方，大家不要有任何的政黨的分別。
他表示，今天在立法院召開的公聽會，新北市府以團隊的力量，包括副市長葉惠青、市府水利局長古沼格在現場，希望大家有共同的目標，所有的建設不是為個人的，也不是為哪一個政黨的，是為全體市民跟國家的需要。
記者追問，「那您覺得前瞻有分藍綠嗎？」朱立倫回答，目前的前瞻計畫，包括市政府一直在爭取的，大台北捷運萬大中和樹林線的第二期計畫、捷運環狀線的南環北環、或是民生汐止線。
朱立倫說，其實對新北市民、對大台北市民來講，新北市提出的前瞻計畫建設構想，事關700萬市民的交通建設，且是未來10年重要的計畫。
他表示，今天前瞻計畫去爭取的水利建設，包括提升八里汙水處理廠，或整治新店溪上游，對新北市民、對大台北市民都是非常重要。1060412
(中央社)
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