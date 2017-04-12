國是會議定位不清 林鈺雄將退席

台大教授林鈺雄明白指出，在國是會議定位釐清前將退席不再參與。(蕭博文攝)

司改國是會議委員、台大教授林鈺雄多次對國是會議定位提出質疑。林今(12)日會後表示，龐大的議題與短促的時間，讓每個委員都超限超能，在法務部、司法院倉促提出的報告基礎之上做出決議，令他越來越不安，擔心國是會議變成執政黨的太上皇機構，在定位問題釐清前將退席不再參與。

林鈺雄說，每個國是委員每天都在研讀資料，但多達好幾百頁的資料，究竟有多少委員能夠全部讀完；據他私下了解，至少三個委員沒有讀完資料，「資料都還沒看完，是要做什麼決議？」

林鈺雄還指出，許多決議都是建立在法務部、司法院報告的基礎之上，這兩單位短短幾個月就得做出70個報告案，雖難以苛責草率，但量太多、時間太短，報告絕對是思慮不周，如此下去令他越來越不安，若這些決議成為未來的立法、修憲原則，國是會議等同是執政黨國會太上皇機構。

林鈺雄說，國是會議已陸續做出許多決議，但各組間的決議矛盾將慢慢浮現，因為這些決議幾乎都不是站在政策責任與國家整體資源預算分配前提之上，「有點像是各自放各自的天燈！最後誰要來收垃圾？」

身為國內刑事訴訟法權威的林鈺雄表示，「縱使我研究了十個議題，兩個多月的心力全投注在這裡，但根本沒辦法消化完那些資料，兩個月後我要跟著去表決一百個議題，這一百個議題有些完完全全是突兀的、突發奇想的。」、「如果我自己都不知道在做什麼決議，以後怎麼去辯護我曾經舉手過的決議。」

林鈺雄明白指出，在國是會議定位釐清前將退席不再參與。

林也提到，有些委員許願就想要成真，認為對民進黨政府、司法行政首長、總統、國會都有拘束效力，如此國是會議將變成執政黨的太上皇機構，紊亂了憲政體制，「國會有國會的自主權、權限、提案程序，我們最多就是一個諮詢的諮詢性質，提供一個交流的平台。」

林說，「如果許願已經許到說非得把這個弄完不可，不然的話就要跟司法行政首長、執政黨對幹到底，這完全沒有民主法治，很像中國在搞革命性的臨時人民大會。」為了避免被外界將他與這群人混為一談，定位釐清之前將不再參與。

(中時)