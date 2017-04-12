新加坡羽球賽》球后戴資穎輕拍進16強 目標直指5連冠

世界球后戴資穎12日在新加坡頂級羽球賽首輪輕拍晉級16強。(bwfbadminton提供)

台灣球后戴資穎12日在新加坡頂級賽首輪只花37分鐘就直落二擊敗世界排名16的泰國選手金達蓬，輕鬆晉級16強，目標直指5連冠。

戴資穎從去年香港超級賽奪冠成為世界球后，緊接著在超級系列年終總決賽拿下冠軍，今年又在全英公開賽以及上周馬來西亞公開賽奪冠，至今已連續贏得4場頂級賽事后冠，世界排名積分攀升到87911分，領先世界排名第二的印度名將辛度多達12152分，穩居世界球后寶座。

小戴12日迎戰金達蓬，雙方過去交手過6次，戴資穎未嘗敗績，而且6戰只失掉1局，可見得小戴的實力已不是金達蓬所能及的層次。

此役小戴開局雖然連失3分，但她立即穩住陣腳，尤其是她變化多端的攻擊方式打得對手防線潰堤，首局21比10勝出；次局，金達蓬在5比10落後的劣勢下連拿5分追平比數，此後雙方5度戰平，直到16平之後戴資穎連續強攻打出5比0攻勢，最終以21比19贏得對戰7連勝。

(中時電子報)