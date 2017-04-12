泳池親熱小鮮肉 白百何前一晚還滿面春風放閃
大陸女星白百何今被大陸狗仔卓偉爆料偷吃小鮮肉，白百何與一名男子在泰國不僅一起享用美食，還在飯店泳池畔戲水，互動親密，白百何被抓包出軌，不過她前一天出席新片《外科風暴》記者會時，談到老公陳羽凡，白百何也大方以「我們家陳老師」曬恩愛，如今兩人婚姻卻是岌岌可危。
白百何今被爆和小鮮肉在泰國互動親密，儘管當時有助理在現場，兩人仍開心互相潑水，而助理離開後，彼此直接貼臉說悄悄話，男生甚至還有生理反應，兩人互動相當親密。不過白百何昨出席活動時，被問到是否帶9歲兒子參加真人秀，她則表示可能不會「我們家陳老師是個藝術家，比較安靜，喜歡窩在工作室裡」。
提到老公陳羽凡，白百何語氣親暱，還透露她在家帶孩子比老公多一些，未料不到一小時，鶼鰈情深的夫妻卻爆出女方出軌，而白百何和陳羽凡更是火速登上微博熱搜榜，兩人的11年婚姻正面臨考驗。
(中時電子報)
關鍵字：白百何
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