首隻女版乖乖! 桃園推打子宮頸疫苗即得

乖乖公司為了衛生局，特別推出女版乖乖，新意十足。（葉臻攝）

乖乖公司總經理趙明（左），和桃園衛生局長蔡紫君合影。（葉臻攝）

桃園市政府衛生局推動國、高中女生免費施打子宮頸疫苗。為了引起家長注意、帶家中符合規定的少女施打，還特別與乖乖公司合作，推出寫有「乖乖聽話：讓未來的你，感謝現在的你」聯名包，限量1萬包，上頭還有乖乖公司特別為此設計的50年來第1隻女版乖乖，新意十足。

乖乖公司總經理趙明說，這次和衛生局合作的聯名包，推出50年來第1隻女版乖乖，未來不排除在其他商品上應用，還可能會有嬰兒版乖乖，「畢竟要先有女乖乖，才會有嬰兒乖乖」。

衛生局表示，桃園在2014年首創國中女生免費接種子宮頸癌疫苗後，2016年開放國高中女生全面免費接種，至今已經有16萬人接種，設籍桃園的國高中女生，今天起到桃園市各區衛生所及合約院所接種免費子宮頸疫苗，就可以獲得限量版乖乖1包。

(中時)