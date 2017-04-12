南美館陷黑箱危機 南市文化局這樣說

台南藝術界質疑臺南市美術館董監事人選、館長遴選及典藏機制資訊不公開，讓還在孕生中的南美館作業恐陷入極少數掌權者操弄的黑箱作業疑慮，對外發表聲明〈行政法人的黑箱危機？市長您看到了嗎？：南美館應成為行政法人的典範〉。對此，臺南市文化局新聞稿回應，董監事的遴選，依循《行政法人法》與《臺南市美術館設置自治條例》相關規定產生，並無黑箱疑義。

至於南美館典藏政策，歷年典藏審查則依〈臺南市政府美術品典藏審議小組設置要點〉提報各類（共13個類別）專家學者藝術家名單由市長核定後遴聘，目前已改選至第3屆，並無外界所提「有一批深具專業知識的委員們陸續退出典藏審查會議，拒絕為美術館背書」情事，典藏蒐購則依〈臺南市政府辦理美術品典藏蒐購要點〉辦理。

文化局新聞稿中指出，《臺南市美術館設置自治條例》第6條明定董事會置董事7人至11人，由監督機關遴聘政府相關機關代表、視覺藝術或美術館相關之專家學者、文化之政策/行政/教育相關專家學者及民間企業經營管理專家或社會公正人士等，每類不逾3人。

南美館首屆董監事會組成，除了董事長陳輝東，還包括政府機關代表市府李孟諺秘書長、教育局陳修平局長、企業代表清祿集團蘇姜雄執行長，藝文專業人士則有國家文化藝術基金會林曼麗董事長、國立臺灣美術館蕭宗煌館長、國立成功大學建築系特聘教授傅朝卿、世界宗教博物館陳國寧館長、前行政院政務委員黃光男、藝術家郭柏川之女郭為美教授、現任佛光大學文化資產與創意學系系主任潘襎等11位。監事有政府機關代表市府主計處陳淑姿處長、財政稅務局張紹源局長、文化局葉澤山局長、社團法人臺灣省會計師公會南區辦公室蘇昭雄主委及臺南律師公會黃雅萍理事長等5位。

依第19條則規定：「本館置館長一人，由董事長提請董事會通過後聘任之；解聘時，亦同。館長依本館規章、董事會之決議及董事長之授權，執行本館業務，並督導所屬人員。」前揭人選均依法進行遴聘，並無黑箱疑義。

文化局長葉澤山表示南美館典藏從100年迄今的蒐購方向，主要考量近現代作品多為已故及前輩藝術家作品，取得相對不易，加以既有庫房專業設備及管理辦法尚未建置完備，相對於當代新媒體藝術之媒材物件多元，須有足夠保存維護之配套規劃，經籌備會議委員共同討論之決議，迄今的購置方向方以臺南相關地域之近現代美術品為優先考量。南美館籌備處表示，歷年典藏蒐購內容，都公開於該館網站，。

至於外界關心館長遴選機制，葉澤山指出，董事會一定會依相關遴聘規定及資格，選出最適當的館長人選。

台南藝術界已發起「台南當代藝術界對南美館的公開呼籲」連署平台，希望更多人參與並關心此事。

(中時)