台南三爺溪整治 一工人遭板模壓傷不治

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台南市全力整治三爺溪仁德段，但今天上午卻傳出一起工安意外，一名李姓板模工早上9時許，正在執行吊掛板模時，板模突然鬆動，直接壓向一旁作業的李姓工人身上，現場人員緊急將其從模板底下搶救出來，李姓工人現場一度還能站立，不料，送往成大醫院急救，宣告不治。

目前，相關單位已經立刻要求包商暫時停工，靜候調查，釐清事發經過。該工程由仁德區公所協助發包，斥資近億元，施作長度逾700米，左、右兩側將打造永久護岸，若照原來進度，預計7月即可完工，但仁德區公所目前已決定先停工。

(中時)