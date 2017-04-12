長途電話控制器賣5800元 假中華電信員工遭法辦

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廖某假冒中華電信員工上門兜售廉價長途電話控制器（斗六分局提供）

斗六警分局林內分駐所日前接獲報案，有人冒稱中華電信員工推銷5800元的電信器材，警方上網查該款器材網路報價僅560元。

警方依被害人提供的時間及相關特徵，調閱附近路口監視器，取得車輛車牌及影像，通知廖某（68歲、有多項前科）到案說明。

警方表示，廖某假冒中華電信員工涉嫌多起詐欺案件，曾遭警方移送偵辦。

廖男到案否認假冒中華電信員工，但坦承確實有以新台幣5800元價格向被害人兜售「密碼型長途電話控制器／時控器」。

偵訊後依詐欺罪嫌，把廖某函送雲林地檢署偵辦。

(中時)