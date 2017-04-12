前瞻計畫 新北：2計畫環評未過有問題

我要評比

新北市副市長葉惠青今天表示，前瞻建設計畫中，包括石門水庫的阿姆坪防淤隧道與雙溪水庫，都沒有通過環境影響評估，放進前瞻建設計畫會有問題。

立法院經濟委員會今天舉行前瞻基礎建設特別條例草案第2場公聽會。

會議中國民黨立委林為洲質疑，為什麼只有民進黨的桃園市長鄭文燦、台中市長林佳龍、屏東縣長潘孟安可以上台發言。

會議主席邱議瑩表示，依據第一場公聽會決定，從第二場公聽會開始廣邀各縣市政府首長參與，有很多縣市政府派員來參加，民進黨的3名縣市首長是列為政黨推薦名單，民進黨可推派8人，只推薦5個學者，保留3個發言給縣市首長，但會讓代表市長與會的副市長補充說明，由於發文邀請對象是縣市首長，其他代表的局處首長無法發言。

代表新北市長朱立倫出席的葉惠青說，前瞻建設計畫如果中央與地方是夥伴關係，推動會更順利，但其中有2項爭議性、環評未通過的，卻放入計畫中，這會有問題。

他說，石門水庫阿姆坪防淤隧道，設計的流量為每秒600立方公尺，這些砂往下到大漢溪，淡水河水系生態會受到影響，每年約有64萬立方公尺，會不會有淤砂的問題，這會讓新北市、台北市都會受到影響。

葉惠青說，石門水庫過去都在颱風來襲時調節性洩洪排砂，民國104年的杜鵑颱風、蘇迪勒颱風時，都一度讓橫跨板橋與新莊間的新海橋，水位只差1公尺就要淹過堤防，附近100萬居民身家安全要不要顧及？

葉惠青說，雙溪水庫不到1公里就有屈尺斷層，居民「皮皮剉」。

他表示，八里污水處理廠目前已經操作20年，卻只能初級處理，這樣還是有問題，目前環保意識與標準越來越高，如果能夠把初級處理，提高到二級、三級，這樣的計畫具有前瞻性，也不會有爭議。

經濟部次長楊偉甫說，阿姆坪防淤隧道是希望用過量洪水把淤泥帶走，會在排砂過程中做好環境監測，來符合生態的保護。

他說，阿姆坪防淤隧道是希望能夠延長石門水庫的壽命，對新北市與桃園市來說，是重要的建設。1060412

(中央社)