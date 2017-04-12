林欽榮：被歸類零元俱樂部 也支持前瞻

台北市副市長林欽榮今天說，就算有人把台北市歸類在前瞻基礎建設計畫中的零元俱樂部，他們還是對計畫大表支持；國發會副主委曾旭正則說，保證計畫執行下來不會有零元的縣市。

立法院經濟委員會今天舉行第二場「前瞻基礎建設特別條例草案」公聽會，討論計畫中的水環境建設。此外，預算的分配，也是大家關注的焦點。受邀出席的林欽榮在會中說，就算有人說台北市在前瞻計畫的預算上，被歸類為零元俱樂部，還是對前瞻基礎建設條例，以及改變國家體質的政策方針，大表支持，應儘快實施。

林欽榮說，他也代表台北市長柯文哲說，前瞻基礎建設計畫條例對國家非常重要，不必急於搶錢，而是對於自身所需的，真實的來作為，而更重要的是要對得起每一分來自於國家的經費；這是一個非常好的計畫，尤其水環境的重視，因此建議要同步重視治本與治標，系統性的治理績效，會更重要。

與會的曾旭正表示，他可以保證，這計畫執行下來，不會有預算零元的縣市，以水環境計畫為例，雖有些計畫落在特定縣市的某些項目、某些名稱，但是多數是已經起頭或要加速執行的，更多的經費，計畫中是寫說要由各縣市政府提案。

他說，在前瞻基礎建設計畫中，還是有很多要靠縣市政府提出好的、可行的計畫，由中央與地方一起來執行，所以保證不會有零元俱樂部。1060412

(中央社)