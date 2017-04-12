柳絮亂飛 北京：力爭3年內基本治理

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中國大陸北京市每到春季常遇柳絮亂飛的問題，令不少會過敏的人頭痛。北京官方今天表示，將在重點區域採更新樹種等方法治理40萬株楊柳雌株，力爭3年內「基本治理」楊柳飛絮。

中新網報導，據北京市園林綠化部門普查，北京建成區有200萬株楊柳樹雌株，占園林綠化喬木總量3700萬株的5.4%，而且這些楊柳樹都已進入成熟期，飛絮量較大。

北京市園林綠化局上午召開楊柳飛絮治理記者會指出，今年北京的春季比往年提前7至10天左右，楊柳飛絮的時間也較往年提早1至2週。

報導說，為治理楊柳飛絮，北京市園林綠化部門擬採標本兼治手段，透過修剪樹冠、化學抑花等方式「治標」，以源頭控制、逐步更換、疏伐過密林地等方式「治本」，力爭到2020年基本治理楊柳飛絮。

北京市園林綠化局今年將精確調查、定位和登記五環內的楊柳樹。在全市範圍內將採取更新樹種、合理疏伐、注射藥物、修剪等方式綜合治理40多萬棵楊柳樹雌株。

此外，今年從飛絮期開始，北京各區園林綠化養護單位還將採高壓噴水方式減少飛絮發生，並清理飄落的柳絮，避免二次飛絮。1060412

(中央社)