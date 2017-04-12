提升安全就學環境 中市老舊校舍重建動土

台中市龍井區龍峰國小今天進行老舊校舍重建動土，盼提升學童就學安全。（林欣儀攝）

提升學童安全無虞的就學環境，台中市政府近年來積極進行老舊校舍重建工作，大肚區瑞峰國小、龍井區龍峰國小校舍因耐震能力不足且有結構安全之虞，12日進行重建動土，副市長林依瑩強調，盼藉此建立安心就學環境。

包括立委顏寬恒、議長林士昌及市議員劉淑蘭等人見證下，林依瑩與教育局副局長劉火欽祈求工程順利，並為老舊校舍重建工程鏟下第一鏟土。

市府指出，龍峰國小建校至今歷經90餘年，校舍老舊耐震能力不足具安全疑慮，將斥資1億2000萬拆除重建綜合教學大樓，新大樓規畫為地上4樓、地下1樓建築，內設幼兒教室、幼兒教師辦公室及12間一般教室，預計明年8月完工啟用。

瑞峰國小校舍使用已逾30年，耐震能力不足且有結構安全疑慮，經教育部補助4000萬及市府自籌4000萬，將興建可容納500名學生及教職員的新大樓，其建築規畫將可實踐環境生態指標、落實綠建築的校園教育，今天一併進行拆除重建動土。

林依瑩強調，市府重視投資與建設，預計8年將編列50億元經費改善校園老舊校舍，盼全面提升校園安全，讓學生在更安全、優質的環境學習。

(中時)