提升安全就學環境 中市老舊校舍重建動土
提升學童安全無虞的就學環境，台中市政府近年來積極進行老舊校舍重建工作，大肚區瑞峰國小、龍井區龍峰國小校舍因耐震能力不足且有結構安全之虞，12日進行重建動土，副市長林依瑩強調，盼藉此建立安心就學環境。
包括立委顏寬恒、議長林士昌及市議員劉淑蘭等人見證下，林依瑩與教育局副局長劉火欽祈求工程順利，並為老舊校舍重建工程鏟下第一鏟土。
市府指出，龍峰國小建校至今歷經90餘年，校舍老舊耐震能力不足具安全疑慮，將斥資1億2000萬拆除重建綜合教學大樓，新大樓規畫為地上4樓、地下1樓建築，內設幼兒教室、幼兒教師辦公室及12間一般教室，預計明年8月完工啟用。
瑞峰國小校舍使用已逾30年，耐震能力不足且有結構安全疑慮，經教育部補助4000萬及市府自籌4000萬，將興建可容納500名學生及教職員的新大樓，其建築規畫將可實踐環境生態指標、落實綠建築的校園教育，今天一併進行拆除重建動土。
林依瑩強調，市府重視投資與建設，預計8年將編列50億元經費改善校園老舊校舍，盼全面提升校園安全，讓學生在更安全、優質的環境學習。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。