中華電大降Peering 10年來最大降幅
10年來最大降價！NCC昨(12)日核准通過中華電信網際網路互連批發價(Peering)調降方案，降幅近46%，10年來最大，批發價由314/Mbps，降至170元。
NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，中華電信承諾，未來將參考國際知名網路機構公布的亞洲peering平均價格 ，每年調降Peering費用。
翁柏宗強調，這件事意義很大，NCC從2006年持續協調Peering價格，這次終於在中華電信董事長鄭優點頭下，促成夢想實現，此舉，將有助於提升國內整體資通訊產業的國際排名、各業者(包括台灣大、遠傳、ISP業者)經營寬頻上網成本，對於政府推動數位經濟政策將有重大幫助。
(工商)
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