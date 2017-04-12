蘇花公路落石 擊中小客車引擎蓋

一輛小客車今天下午行經蘇花公路時，遭落石擊中引擎蓋。（李忠一翻攝照片）

宜蘭縣消防局今（12）日下午2時1分獲報，一輛自小客車北上行經台9線蘇花公路115.5公里處時，遭落石砸中左前車頭，車上有2名男子，駕駛因安全氣囊彈開，胸口有疼痛情形，但該名駕駛認為情況輕微，拒絕送醫；副駕駛無明顯外傷，南澳工務段已派人前往警戒、處理。

(中時)