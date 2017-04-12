女兒天生少條腿 婦人求償遭判敗訴
林姓婦人在新北市某婦產科診所產檢15次，每次得到的答案都是「胎兒十分健康」，但剖腹生產才發現女兒生來少了右腳，怒控陳姓院長涉及業務過失傷害並求償816萬餘元，但繼檢方處分不起訴後，新北地院也以超音波不見得能察覺胎兒肢體異狀為由判決免賠。
林姓婦人指控，她懷孕後都到某婦產科診所產檢，前後15次的回答都是』胎兒十分健康」，但2013年8月剖腹生女後，卻發現女兒竟然只有左腳。
事後林婦要求診所提供產檢拍攝的超音波影像檔，發現全長僅4分48秒，等於每次產檢只拍了19秒影像檔，不僅時間和一般孕婦拍攝約15分鐘差距甚大，且有多張超音波影像檔可看出胎兒畸形，由於診所疏忽害得女兒一生皆需受人照顧，要求診所賠她766萬餘元、賠償女兒50萬元，共816萬餘元。
陳姓院長庭訊表示，林婦在診所產檢12次，依國健署規定僅能提供一次免費超音波檢查，但診所每次在她前來產檢時都免費幫她做超音波檢查，且未發現胎兒異常。
他指出，女嬰是先天性肢體不全症，屬不明原因的先天性疾病，與產檢無關。
醫事審議委員會鑑定指出，常規超音波能檢出35％到56％胎兒有無異常狀況，自費的高層次超音波則可檢查出80％以上，並非所有胎兒的先天性異常皆可藉由產前超音波檢出。
醫審會認為，常規超音波檢查並未發現異狀，即使未進行高層次超音波檢查，也符合醫療常規。
承審法官根據醫審會鑑定報告，認為診所及陳姓醫師難認有產檢疏失，加上林婦無法舉證診所有任何醫療過失，審結後判決診所免賠。
(中時)
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