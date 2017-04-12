打開家門讓愛住進來 家扶號召年輕夫妻加入

家扶公開招募年輕家庭加入寄養行列。（林和生攝）

「為這群小天使找一個有愛的避風港！」根據統計，屏東嬰幼兒安置人數逐年增加，反觀寄養家庭卻不增反減，屏東家扶期望以多照顧一個孩童就能減少社會負擔的概念，號召更多年輕的愛心家庭投入寄養行列，打開家門讓愛住進來。

根據衛福部保護司統計，民國105年屏東縣兒童保護通報數為359名，能進入寄養服務照顧的有175名，且近5年新安置0歲至未滿2歲的嬰幼兒數逐年升高，相較同期比例已增加2倍，但寄養家庭卻有年紀偏高趨勢。

翻開家扶中心數據，從101年至105年，寄養父親60歲以上比例從10％上升至21.06％，寄養母親60歲以上比例從3.23％上升至8.62％，等於5年來寄養家庭老化成長超過2倍。反觀中壯年寄養家庭比例逐年降低，從101年至105年，寄養父親45至55歲比例從48.33％降至38.59％，寄養母親45至55歲比例則從53.22.33％降至41.38％，近5年降低10％。

屏東家扶社工督導黃淑玲指出，隨著年齡增加，照顧孩子的體力與健康也會逐漸下滑，導致寄養家庭總數5年來呈現負成長，因此招募心血加入成了當務之急。

45歲陳安儒擔任寄養家庭2年，當初從火車站獲悉訊息後隨即投入，跟著妻子與一對在學子女，一起學習如何分享愛與接納，他認為，全家一起成長是擔任寄養家庭最好的禮物。

(中時)