半夜拿蛋糕遭盤查 通緝犯稱要去看阿嬤求警放人

吳男半夜拿蛋糕遇警查出通緝身分，竟稱要去看阿嬤求警放人。(劉宥廷翻攝)

吳男高中畢業未升學，從事水電工作，但因誤交損友染毒，今年3月下旬因毒品案，遭高雄地檢署通緝。(劉宥廷翻攝)

19歲吳姓男子交損友染毒，因未向檢方報到遭通緝，不料日前半夜拿巧克力蛋糕在超商外閒晃被高市警盤查，查出他通緝在案，吳男當下哀求警放他一馬，稱要拿蛋糕探望阿嬤；吳男自知難逃，被帶回偵辦時轉而抱怨「是媽媽沒帶我去報到」，不禁令警傻眼搖頭。

新興分局中正三所員警9日凌晨2時，在轄區六合、開封街口附近的超商前，發現吳男東張西望，直覺可疑便上前盤問，吳男支吾其詞，還說證件放在機車，記不得身分證字號；吳見警不罷休，自己又越說越離譜，只好乖乖報上身分證字號。

沒想到，警方正查詢這年輕小伙子時，吳男還邊喊著「我應該沒有被通緝吧！」隨即轉身落跑，此時警用電腦顯示該人資訊是「查捕逃犯」，警立刻追捕，3分鐘就將他壓制逮捕；吳男落網辯稱，他要買蛋糕去探望阿嬤，拜託警不要抓他，不可以讓他阿嬤知道。

警方表示，吳男今年3月下旬因毒品案，遭高雄地檢署通緝，向他宣讀其權利後，將人帶回調查。警指出，吳男高中畢業未升學，從事水電工作，但因誤交損友染毒，又沒向地檢報到才被通緝。

吳男母親趕到派出所關心，為人母的難過到什麼話也沒說，只默默地為自己的兒子披上外套保暖就離去；警方勸誡吳男要痛改前非，別再讓母親和阿嬤擔心。

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(中時)