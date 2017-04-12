鹿港龍山寺修五門 門神特休有勞代班
鹿港龍山寺五門彩繪將展開修復工程，龍山寺以及彰化縣文化局今天向觀音菩薩及門神上香，請門神「休息」，準備拆下五門。
屬於國定古蹟的鹿港龍山寺，在九二一大地震時受損嚴重，後來展開修復工程，由於修復經費龐大，寶成集團回饋社會，贊助經費，主體工程在民國97年完工，不過龍山寺的五門門神部分是鹿港藝師郭新林的作品，各界看法不一，直到最近才定案。
彰化縣文化局、鹿港龍山寺管理委員會等單位今天在龍山寺舉辦五門門神修復動工儀式，彰化縣副縣長林明裕、彰化縣文化局長陳文彬等人，先前往正殿向觀音菩薩報告修復工程事宜，緊接著向門神上香，請門神「休息」，準備將五門卸下，修復期間由文資中心數位複製的門神「代班」。
陳文彬說，鹿港龍山寺五門門神彩繪在長期風吹日曬雨淋之下，已經出現龜裂、掉色的問題，因此請文化部文化資產局文化資產保存中心協助進行調查，同時開公聽會傾聽各界意見，決定將門扇拆下來運到文資中心進行修復。
文資中心主任李麗芳說明，五門彩繪由鹿港在地的藝師郭新林在民國52年時所彩繪，筆風細膩，彩繪不管在美感或文化上都有高度保存的價值，不過在長期使用下，已經出現顏色掉色、剝落的問題，文資中心除了先進行暫時性的加固作業外，也會依序卸下五門。
李麗芳說，在卸下門神之前，會先用無酸的紙進行包覆，以免珍貴的彩繪在運送過程中受損，預計4月19日及20日展開運送作業，運到台南之後，會使用可逆性的材料進行修補，像是作醫美一樣，修補使用的材料未來都可以再被替換，同時兼顧安全，讓門神彩繪風華再現。1060412
(中央社)
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