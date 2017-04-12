柯P稱香港沒自由 港政團：台值得借鑑

台北市長柯文哲日前說香港「選舉都沒有」，「自由靈魂都沒有了」。香港民主思路理事黃梓謙今天表示，香港至今未能普選，確實非常諷刺，台灣民主進程比香港發展快，值得借鑑。

但他說，「沒有民主選舉的香港，並不代表我們沒有自由的靈魂。在『一國兩制』的前提下，我們仍然享有政治、集會、結社、言論等自由…」

據報導，柯文哲日前曾指「香港很無聊」，其後又說香港不僅是個小島，甚至選舉都沒有，「自由的靈魂都沒有了」。柯文哲第2次評論香港時，黃梓謙也在場，他接受媒體訪問時，提出了一些反駁。

黃梓謙今天在明報發表題為「與柯文哲對話後感」的文章，從正反面提出他對柯文哲評港的看法。

針對柯文哲指香港「選舉都沒有」，黃梓謙說，香港作為發達城市，卻未能普選行政長官和全部立法會議員，確實非常諷刺；而台灣的民主進程比香港發展快，在選舉政治、選舉公關宣傳及政黨發展等方面值得香港借鑑。

黃梓謙表示，為了民主，數代港人由港英統治時期已經開始談判，力求爭取；為了民主，千千萬萬的香港人每年走到街頭上示威，表達意見等。

談到在現場聽到柯文哲談話，黃梓謙說，民主思路日前訪台完畢後，他多停留兩天，並於9日獲朋友邀請出席「柯P」的講座。當日聽柯文哲分享對政治和管理的看法，受到一定啟發。

他說：「縱使我不能完全認同柯P對香港和部分亞洲國家的評價，我的現場回應是出於理性和善意，完全不是各地媒體所解讀為『批評』甚至『KO（打倒）』。」

此外，就柯文哲日前出訪時提到「香港很無聊」，黃梓謙說，香港是一顆擁有璀璨美麗維多利亞港夜景的「東方之珠」，這已是家傳戶曉。

但要深入了解香港，除了遊覽名勝，他建議遊客走進繁喧的市區淺嘗街頭小食，探索風光明媚的郊野公園，遊覽獲聯合國教科文組織認可的世界級地質公園等。

他又說，每個國家、地區和城市都有強項，從政者需要抱有廣闊的胸襟和視野，虛心學習各個地方的優點，以取長補短。再者，21世紀主張合作共贏，亞太各地應合作謀發展，而非互相指罵和批評。

但黃梓謙也說：「我們香港人也要好好反思柯P對香港的批評。難道他的批評真的是無中生有嗎？」

香港政治團體民主思路應台灣中華港澳之友協會邀請，於5日到8日赴台灣交流，以了解台灣最新政局和年輕人參政情況等。1060412

(中央社)