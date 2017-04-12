世界展望會IKEA愛心送餐 讓弱勢兒吃飽
吃飽，對部分偏鄉學童來說，可能是一件奢求。台灣世界展望會與IKEA合作，推動「愛心送餐」，提供弱勢兒童免費營養餐點。
台灣世界展望會與IKEA宜家家居，長期關心偏鄉弱勢兒童營養，為弱勢兒童提供成長必須且足夠營養，讓孩子不再挨餓上學。台灣世界展望會與IKEA人員今天到南投縣仁愛鄉親愛國小萬大分校，分享愛心送餐與部落現況，並陪學童一起用餐、玩團康遊戲，氣氛溫馨。
台灣世界展望會中區辦事處主任嚴淑貞說，均衡營養對成長中孩子非常重要，每一餐都不能缺少，愛心送餐不只照顧學童成長所需營養，穩定的餐食照料，還可幫助學童擁有安全規律生活環境，減少因在外覓食而可能發生的危險。
台灣世界展望會表示，12歲小煜的父親意外過世，家庭重擔落在母親肩上，但母親打零工收入很少，加上要照顧3名子女，每天只能煮1餐，使正在發育的小煜營養不良，身高及體重明顯落後同年齡孩子，但透過IKEA愛心送餐，讓小煜每餐都能吃飽，還有社工照顧關懷。
台灣世界展望會表示，邀請民眾加入IKEA愛心送餐行列，可透過台灣世界展望會線上捐款、信用卡、郵政劃撥、超商條碼單，及全台5家IKEA店的零錢捐款箱、捐款DM，加入愛心送餐行列。
IKEA表示，與台灣世界展望會合作「愛心送餐」專案，自西元2010年10月起，累積募得愛心捐款逾新台幣4300萬元，透過服務區域的學校、商店、社區部落廚房、課輔班配合，為偏遠地區孩子提供免費營養餐點，已幫助約55萬人次。1060412
(中央社)
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