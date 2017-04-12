航空公司超賣機位 乘客幾無權益可言

聯合航空（UnitedAirlines）強拖乘客下機風波，讓超賣機位與趕客做法頓時成為焦點，航空公司依賴超賣避免乘客沒有出現產生的損失。專家說，對此乘客真的沒有什麼權利可言。

菲律賓ABS-CBN新聞網引述法新社報導，航空業分析師曼恩（Robert Mann）表示，如果要他們停止超賣機位，「為了試圖彌補長期累積的這類損失，唯一辦法就是調漲每個人的票價」。

然而，曼恩說，航空公司沒有這麼做，反而販售比飛機座位還多的機票，且通常能預先拿捏好需求，以避免嚴重混亂事件。

不過，他們有時候會計算失誤，不小心超賣機位。

在這些情況下，航空公司就會提供旅遊券與最高可達1000美元的現金賠償，誘使部分乘客自願放棄機位改搭較晚班機。

曼恩表示，當這類誘因失效時，航空公司依法擁有廣泛運用空間，說明乘客購票時同意的運載合約條款。

曼恩說：「即使已經訂位、也有機票，如果你還在航廈等待登機，會被告知無法登機。」他說：「等你登機了，依照機組人員的指示，就會淪為必須下機的那個人。因此，你真的沒有任何權利可言。」（譯者：中央社張曉雯）1060412

(中央社)