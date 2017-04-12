台中港配合離岸風電政策將投入25億元 納入前瞻基礎建設

台中港務分公司配合離岸風電政策，將提供100公頃土地及投入工程建設費用25億元，作為國產化風機零組件產業專區！（陳世宗攝）

行政院前瞻計畫推動綠色能源政策，8年將投入243.15億元！市府指出，台中港務分公司配合離岸風電政策，將提供100公頃土地及投入工程建設費用25億元，作為國產化風機零組件產業專區，已納入納入前瞻基礎建設計畫中，預估可帶動約1兆4200億元民間投資。

市府指出，台中港為一國際商港、距離風場運程最短、加上碼頭水深及後線場地足夠，相關基礎建設完備，可容納大型安裝船靠泊；經行政院、經濟部、台丹技術合作機構及產業界等單位評估，擇定台中港為離岸風機發展最佳基地。

經濟部能源局今年發布的「離岸風力發電規劃場址申請作業要點」申設現況，為台灣離岸風場運作揭開序幕！已有國內、外風電產業業者，包含國營事業、全球市佔率最高的風電商積極接洽中，期能早一步搶進台中港碼頭及後線腹地，布局台灣風電產業的供應鏈。

台灣港務股份有限公司除計畫新建、改建台中港#5A、#5B、#106等3座碼頭為重件碼頭，供離岸風力機從事碼頭預組裝作業外；將提供100公頃土地及興建道路等相關公共設施，作為國產化風機零組件產業專區，預計投入工程建設費用25億元，完善離岸風機港埠基礎建設的開發。

市府強調，台中港務分公司將持續招商引資，吸引國內外離岸風力發電產業進駐，期盼帶動國內風機零組件供應鏈產業聚落，打造台中港成為風電產業的重鎮，成為國際性綠色能源指標性的產業據點。

(中時)