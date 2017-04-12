驚世夫妻王忠義殺父母證據薄弱 台中高分院裁定停止羈押
南投縣一對驚世夫妻王忠義與陳麗雅，三年前疑似因積欠債務，先後設局淹死父母，詐取保險金，去年判王男無期徒刑、陳女無罪，他上訴二審，案情逆轉，台中高分院今天以王忠義殺父母證據薄弱，裁定停止羈押。
王忠義與妻子涉嫌在2014年5月將住院的父親帶出醫院，疑似將他推落中原橋底，再向警報案失蹤；2015年10月又涉嫌將母親推入溪中，營造王母失足溺斃意外，王男遭警方逮捕。
警方調查發現王男卻未有一般人喪母的哀痛，王忠義迫不及待將母親大體捐出，作為解剖教學用；且王父王樹藤也在同年5月落水失蹤，王報案指稱，夫妻深夜一直開車太累而昏睡，醒來發現父親不見了，讓檢警懷疑案情不單純。
隔年，警方在國姓鄉北港溪河床浮現無名枯骨，警方尚未經比對出是王樹藤，王男就認定是父親；由於王男家在濁水溪線的信義鄉，但其雙親卻陳屍在烏溪線的國姓鄉，王男幫雙親處理後事並未發訃聞告知親友，懷疑王男夫妻涉重嫌。
南投檢方以他涉嫌殺害直系尊親屬，有逃亡、滅證、串供之虞，向地院聲押獲准。
王忠義涉嫌殺害母親案被判無期徒刑，而殺害父親案，王與妻因證據不足獲判無罪，王忠義上訴二審。台中高分院今天以王忠義加工殺人證據薄弱，不需要再羈押，裁定王忠義停止羈押，但限制出境、住居，每週六到派出所報到。
(中時)
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