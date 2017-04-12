遭疑南美館遴選黑箱 南市文化局：致力成行政法人典範
預計2018年啟用的台南市美術館，是台灣第一個行政法人公立美術館，硬體工程也正如火如荼展開，不過，台南當代藝術界卻在今天凌晨於臉書成立公開社團「台南當代藝術界對南美館的公開呼籲」，呼籲南美館董監事遴選方式應公開及館長公開徵選。
「台南當代藝術界對南美館的公開呼籲」臉書社團，連署喊話「行政法人的黑箱危機？市長您看到了嗎？」指南美館不僅是台北當代藝術館外，唯一的當代美術館，也是台灣第一個行政法人當代美術館，南美館應成為行政法人的典範，決策資訊必須公開，開創公民參與機制，落實藝術專業監督。
台南市長賴清德對此表示，館長是由董事會決定人選，並非市長決定，相信也尊重董事會將推出最適合的人選。
文化局長葉澤山回應，市府深切體察當代藝術界希望南美館「贏在起跑點」的用心，也樂見藝術社群參與經營相關討論，相信大家的意見在南美館董事會上，都會獲得重視及討論，董事會也一定會依相關遴聘規定及資格，選出最適當的館長人選，南美館會致力成為行政法人的典範。
(中時)
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