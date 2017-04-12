柯文哲：連任最大敵人是趙藤雄
台北市議員林世宗在市長施政質詢時指出，柯文哲連任有三個有形無形敵人必須克服，首先是趙藤雄，他是柯要連任最大敵人，其次是台灣熊讚，他認為大巨蛋和世大運如果處理不佳，柯文哲就連任無望。對此，柯文哲表示同意。
林世宗說，柯文哲連任第三個變數是「天公伯」，如果世大運下大雨就完蛋了，柯文哲對此表示「還是有準備啦！」林世宗還舉出幾個柯連任的可能對手，甚至將王世堅也列入，引起大家笑聲。
王世堅則在詢答時痛批，施政報告中每一屆市長都拿出很好的得獎成績，這說明市府員工有一定水準，但不是因柯文哲當市長才有如此成績，然而《天下》雜誌調查施政成績，台北市竟在全國22縣市中排名倒數第2，圖窮匕現，看得出北市沒有柯文哲會更好，
王世堅還說，張景森和賀陳旦、林鶴明都可以是柯文哲最大最好的「內線」，但他憑什麼誣陷中央政府要內線才能辦事，對此柯文哲略有不滿地回應，「你在汙指我，我是說消息，前瞻計畫後面還沒有處理。」柯解釋說，「我有到行政院跟張景森開過會。」但王世堅表示，兩年來柯文哲應出席行政院會一百多次，實際竟只出席兩次，柯則稱都有請陳景峻副市長代理出席。他強調，「前瞻計畫我帶林欽榮親自和張景森和國發會開過會。」王世堅反罵既然如此，怎會說中央要內線才能辦事。
(中時)
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