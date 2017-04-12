抗議核准亞泥開採 原民向政院提訴願

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太魯閣族富世部落12日北上到行政院，抗議經濟部核准展限亞洲水泥20年。（郭吉銓攝）

富世部落向行政院提起訴願，要求撤銷經濟部核定亞泥展限的行政處分。（郭吉銓攝）

富世部落青年12日北上行政院抗議。（郭吉銓攝）

富世部落青年12日北上行政院抗議。（郭吉銓攝）

高志鵬今天以義務律師身分出席，民進黨立委蘇治芬、時代力量立委高潞‧以用也出席力挺。（郭吉銓攝）

義務律師團表示，向行政院提起訴願，希望行政院能改正經濟部的錯誤，撤銷違法展延處分，要求經濟部能盡快補足相關審查程序，保障族人權益。（郭吉銓攝）

富世部落北上抗議。（郭吉銓攝）

太魯閣族富世部落12日北上到行政院，抗議經濟部核准展限亞洲水泥20年，繼續開採新城山礦場，富世部落向行政院提起訴願，要求撤銷經濟部核定亞泥展限的行政處分。

在民進黨立委、義務律師高志鵬等人陪同下，向行政院遞交訴願書，盼經濟部撤銷核定。

(中時)