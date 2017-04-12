中華電寬頻上網調降費用 338萬用戶每年省下264元

消費者有福了，NCC今(12)日審核通過 電信龍頭中華電信調降寬頻上網費用，6M~100Mbps電路月租費每用戶每月調降16~26元不等，估計338萬用戶受惠，受惠金額達8億9,257萬元，平均每用戶每年可以省下264元的寬頻上網費用。

NCC副主委兼發言人翁柏宗表示，降價方案將回溯自4月1日起實施。

這次係依X值調整光世代電酪費用，6M/2M調降5.16%、每月降價16元，最多人使用的20M、60M、100M降幅各5.21%、5.12%、及5.10%，以及各降21元、23元及26元。

透過這次降價，中華電338萬用戶換算每用戶每年可以省下264元的寬頻上網支出。

(工商)