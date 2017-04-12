飛機噴藥防白蛾？ 市府澄清：網路謠言勿信

近來Line再度出現「飛機噴藥防白蛾」訊息，指臺中市本月15日至25日將執行此一措施防治白蛾。農業局澄清，此為網路謠言，市府已多次澄清，每年是以昆蟲性費洛蒙誘捕、或以黏貼紙等方式進行防治，從未以空中噴灑藥劑方式進行，呼籲民眾切勿恐慌，也勿轉傳相關錯誤訊息。

農業局長王俊雄說，近日Line上流傳的謠言內容為「15日至25日臺中市要執行飛機噴藥防治白蛾，請大家不要外出、不要曬棉被，也不要外出吃東西。」此純屬錯誤的網路謠言，之前已多次出現，市府也已澄清。

農業局強調，臺中市常見危害作物的蛾類有斜紋夜蛾、甜菜夜蛾及黑角舞蛾等，農業局每年均以昆蟲性費洛蒙誘捕，或是黏貼紙方式進行防治，從未採用空中噴灑藥劑方式。

王俊雄指出，除市府的防治措施，行政院農委會農業試驗所也對各區持續進行害蟲密度調查，監控害蟲的消長，以適時進行防治，減少對作物的損害。

(中時)