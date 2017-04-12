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朝鮮半島要開戰了？ 日政府對旅韓國民發布安全警告

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北韓
圖為北韓向日本海試射彈道飛彈。（美聯社）
美國「卡爾文森」號航母戰鬥群
圖為美國「卡爾文森」號航母戰鬥群（圖/美國海軍）

日本外務省昨(11)日發出海外安全警告，提醒日本國民計畫前往或已旅韓的國民，應隨時注意北韓核試爆及彈道飛彈發射最新清勢發展。外界觀察，此安全警告的發布，跟美軍緊急派遣航母駛向朝鮮半島近海，當地緊張情勢升高有關。

根據時事通信社報導，外務省表示，對旅韓國民發出安全警告，並非在韓會直接危及安全，而是美軍緊急派遣航母駛向朝鮮半島近海，當地緊張情勢升高。日本新聞網還分析，美國有可能對北韓發動軍事攻擊，而北韓必然會對韓國反擊報復。

外務省表示，最近曾因韓國彈劾朴槿惠帶來示威動亂，以及俄羅斯聖彼德堡發生爆炸事件，發布過安全警告，但這次以核試爆及飛彈發射為由而提出，堪稱極為罕見。

(中時電子報)

文章來源：外務省、韓国渡航で注意喚起＝北朝鮮情勢踏まえ

關鍵字：安全警告國民日本外務省朝鮮半島
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