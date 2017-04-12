道路駕駛考驗5月實施 示範觀摩養成駕駛好習慣
5月起即將全面實施小型車道路駕駛考驗，新竹監理所12日上午在苗栗監理站正中駕訓班，辦理道路駕駛考驗觀摩會，邀剛考完照者分享心得。所長林翠蓉表示，希望藉觀摩讓未來考取駕照者，養成良好的駕駛習慣，提升行車安全，也讓我國駕照獲世界各國認可。
監理所長林翠蓉表示，鑑於部分駕駛人通過國內現行場考方式，卻因缺欠駕車上路信心，要花很長時間適應，因此自5月起將道路駕駛考驗納入考照之一，讓駕駛人不論是行駛前的檢查，2段式開門，或在變換車道、迴轉或路邊停車時，能確實打方向燈、左右觀看等動作，養成良好的駕駛習慣。
苗栗監理站早於去年3月開始試辦道路考照，苗栗縣繼正中駕駛訓班於去年6月參與試辦後，另4家也陸續加入，讓更多有意考照者更了解新制。
受邀分享心得的莊明樺、周佳君、楊雨芩和李沂芸，都第一次報考駕照，全數順利過關，心情愉悅，他們普遍都支持將道路考驗納入考照範圍，最後又開車上路更熟練，也注意到可能疏漏的動作。
而配合拍攝觀摩影片和照片的18歲雙胞胎姊妹劉劉釉齊和劉祐潔，很多動作都做得確實，可能因為在鏡頭壓力下太過緊張，左看、右看的動作沒做出來，當時扣32分出局。不過，姊妹花回頭都順利通過場考，因仍在試辦期，雙雙開心領回新駕照。
(中時)
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