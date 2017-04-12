捐發票來運動 23日台中開跑

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「財政部106年統一發票盃路跑活動」，首場台中場次將於23日在市府前廣場開跑，主辦單位１２日辦記者會，宣告當日現場開放現場報名1千名。(馮惠宜攝)

馮惠宜／台中報導

由財政部及第一金控主辦、今年邁入第8年的「財政部106年統一發票盃路跑活動」，首場台中場次將於23日在市府前廣場開跑，主辦單位12日舉辦記者會，宣布當天現場開放1千個名額，只要捐贈3張3至4月統一發票即可免費報名。

主辦單位今(12)日在台灣大道市政大樓舉行記者會，台中市副市長張光瑤在市府地方稅務局長陳進雄、運動局長王慶堂的陪同下出席，財政部中區國稅局副局長磊麗薇、第一金證券董事長兼第一金控副總經理廖美祝等人都共襄盛舉。

張光瑤說，統一發票盃是一場CP值高的路跑活動，捐贈3張發票即可免費報名，3公里的路程也適合民眾呼朋引伴參加，還有獎項豐富的摸彩。感謝財政部及第一金控主辦優質活動，邀請大家響應這場結合城市美學的藝文路跑，大小朋友一起來運動，跑出健康也響應公益。

財政部中區國稅局磊副局長表示，透過這場盛事，推廣購物消費索取統一發票、使用電子發票，捐發票響應公益，並提升全民運動風氣；23日台中場是路跑活動首場，很高興今年再度回到台中，感謝主辦、承辦及合辦單位合作支持。第一金控廖副總經理也邀請大家用實際行動表現愛心，落實「消費索發票，獎金化愛心」的精神。

這次路跑將於23日上午7時從府前廣場起跑，全程約3公里，途經國家歌劇院及夏綠地公園；目前報名全數額滿，活動當日另外開放1千人現場報名，只要捐贈3張3至4月統一發票即可免費參加，募集發票並將全數捐贈「聲暉綜合知能發展中心」等6家台中社福團體。

(中時)