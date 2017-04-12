擅闖高鐵禁區偷接地纜線 彰檢押了他

42歲邱姓男子涉嫌連續多次闖進高鐵軌道邊坡行竊接地纜線，案經鐵路警察局台中分局查獲，彰化地檢署檢察官為避免他繼續犯案影響高鐵行車及危害乘客性命，訊後向彰化地方法院聲請羈押獲准。

彰化地檢署襄閱主任檢察官林漢強指出，高鐵沿線的接地電纜，主要用途是可將多餘的電流導回大地，如果遭破壞，多餘的電流將無法發散，不僅維修人員有觸電危險，更會威脅到行車安全。

2015年起，高鐵沿線的苗栗、台中、彰化、雲林等地，至少發生6次竊賊從高架軌道邊坡或逃生梯攀爬侵入管制區剪取接地纜線的案件，遭剪斷竊走的接地纜線總長約250公尺。竊賊的作案手法幾乎都一致，研判是同一人所為。

全案經過鐵路警察局台中分局循線追查，確定邱男涉有重嫌，昨日下午見時機成熟，幹員前往邱嫌位於台中市南區的住處搜索，當場人贓俱獲，並扣得使用的工具1批，以及尚未變賣的接地纜線，依《竊盜罪》嫌移送彰化地檢署偵辦。

彰化地檢署檢察官鄭安宇偵訊後認為，邱男是慣竊，予以輕縱，恐怕會有再犯的可能，且勢必又對高鐵行車安全造成威脅，訊後於是向彰化地方法院聲請羈押，彰院法官審理後今日凌晨裁准將他押進看守所。

(中時)