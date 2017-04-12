作物害蟲防治講座今登場 350人熱情參與

農業局今天舉辦作物害蟲防治講座，吸引 350人熱情參與！（陳世宗攝）

台中市政府農業局為協助農民防治作物常見害蟲，12日在陽明市政大樓舉辦「作物常見害蟲」全民農業講座，邀請農業試驗所副研究員余志儒擔任講師，介紹常見害蟲、侵入途徑、防治方法等，吸引近350人參加，現場提問討論熱絡。

農業局表示，為避免害蟲進入農業設施，農友應於設施出入口外加2層交錯覆蓋的紗網，紗網與塑膠布如有破洞應立即修補或換新；而前期作殘留的枝葉、果實、雜草，都是害蟲孳生的場所，所以在種植前，應進行清園及淹水處理；另農友也應慎選有機肥料，避免夾帶害蟲。

農友如果是先育苗再移植至田裡，在定植前必須先進行除蟲，可以用「植物油混方」進行浸苗處理，能大幅清除苗株上小體形的害蟲。

農業局表示，為落實農業推廣、培養農民專業技能，農業局積極辦理農業講座，相關課程訊息均公布於農業局網站 http://www.agriculture.taichung.gov.tw/ ，農民或有興趣投入農業的民眾皆可免費報名參加。

(中時)