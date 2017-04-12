作物害蟲防治講座今登場 350人熱情參與
台中市政府農業局為協助農民防治作物常見害蟲，12日在陽明市政大樓舉辦「作物常見害蟲」全民農業講座，邀請農業試驗所副研究員余志儒擔任講師，介紹常見害蟲、侵入途徑、防治方法等，吸引近350人參加，現場提問討論熱絡。
農業局表示，為避免害蟲進入農業設施，農友應於設施出入口外加2層交錯覆蓋的紗網，紗網與塑膠布如有破洞應立即修補或換新；而前期作殘留的枝葉、果實、雜草，都是害蟲孳生的場所，所以在種植前，應進行清園及淹水處理；另農友也應慎選有機肥料，避免夾帶害蟲。
農友如果是先育苗再移植至田裡，在定植前必須先進行除蟲，可以用「植物油混方」進行浸苗處理，能大幅清除苗株上小體形的害蟲。
農業局表示，為落實農業推廣、培養農民專業技能，農業局積極辦理農業講座，相關課程訊息均公布於農業局網站 http://www.agriculture.taichung.gov.tw/ ，農民或有興趣投入農業的民眾皆可免費報名參加。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。