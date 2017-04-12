環球科大王佑軒 奪世界盃青年西點大賽台灣代表權

我要評比

環球科技大學餐飲廚藝系一年級學生王佑軒，日前參加「UIBC世界盃青年西點大賽」台灣代表選拔賽，初生之犢不畏虎，第一次出賽就獲得台灣代表權。

環球科大指出，國際知名西點大賽UIBC，培育許多優秀烘焙人才，參賽者不得超過25歲，每人一生僅可參賽一次，是年輕烘焙好手夢想的舞台。

今年選拔賽在台北國際烘焙暨設備展舉行，王佑軒以雲林芒果為口味設計出卡通故事「公主與青蛙」，利用多層次熱帶水果堆疊出魔法意象，勇奪台灣代表權。

該系一年級馬來西亞僑生莊浩彬同學，則在該競賽的巧克力工藝賽中榮獲亞軍。

老師張原賓指出，這是耐心、體力、技術的挑戰，磨練了學生的技巧與心性。

(中時)