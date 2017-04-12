事業有成回饋社會 蔡明志捐助警方宣導品

台中市太平警分局太平派出所新任警友站長蔡明志(左三)自掏腰包購買保溫杯、檯燈，捐給警方作為預防犯罪宣導品。(翻攝照片)

有感於要提升預防犯罪的效果，就必須從小扎根，台中市太平警分局太平派出所新任警友站長蔡明志，不但謝絕各界贈送、恭賀他擔任站長的禮品、匾額，要求改以公益方式集資，更自掏腰包購買保溫杯、檯燈作為宣導品，盼藉此讓社會更和諧。

蔡明志表示，因自己對教育很重視，又經常看到警方「犯罪預防宣導團」深入太平地區各級學校巡迴宣導，希望也能盡一分心力，決定捐贈宣導品、協助警方的預防犯罪工作。

為此，甫上任的蔡明志特別懇辭各界準備贈送給他的祝賀賀禮，並要求若有禮品預算可改透過公益捐的方式回饋地方，自己更自掏腰包、花費10萬元購買護眼睛的LED檯燈340個、創意保溫，捐給太平分局作為預防犯罪宣導品。他說，未來更希望結合警友團隊及地方仕紳配合警方共同推動校園安全。

(中時)