事業有成回饋社會 蔡明志捐助警方宣導品
有感於要提升預防犯罪的效果，就必須從小扎根，台中市太平警分局太平派出所新任警友站長蔡明志，不但謝絕各界贈送、恭賀他擔任站長的禮品、匾額，要求改以公益方式集資，更自掏腰包購買保溫杯、檯燈作為宣導品，盼藉此讓社會更和諧。
蔡明志表示，因自己對教育很重視，又經常看到警方「犯罪預防宣導團」深入太平地區各級學校巡迴宣導，希望也能盡一分心力，決定捐贈宣導品、協助警方的預防犯罪工作。
為此，甫上任的蔡明志特別懇辭各界準備贈送給他的祝賀賀禮，並要求若有禮品預算可改透過公益捐的方式回饋地方，自己更自掏腰包、花費10萬元購買護眼睛的LED檯燈340個、創意保溫，捐給太平分局作為預防犯罪宣導品。他說，未來更希望結合警友團隊及地方仕紳配合警方共同推動校園安全。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。